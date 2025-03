Ilfattoquotidiano.it - “Ti ho incontrato al supermercato mentre sceglievo la marmellata. Mettiamoci in contatto, spero di trovarti”: l’appello di una donna innamorata a prima vista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi l’ha detto che trovare l’amore tra gli scaffali delsia impossibile? A Roma, una ragazza,sceglieva la, ha vissuto un colpo di fulmine. Uno sguardo, una battuta e poi il rimpianto di non aver fatto il primo passo. Tornata a casa, il pensiero del giovanenon l’ha più lasciata in pace.Come riporta Il Messaggero, decisa a non arrendersi, ha lanciato un appello in un gruppo di quartiere su Facebook. Nessun biglietto tra i prodotti, solo un messaggio chiaro e diretto: “Ti hoal Conad e – si legge – scegliendo lasono rimasta affascinata. Se sei su questo gruppo, rispondi a questo post e ci mettiamo indi“.Il post ha fatto il giro del web, scatenando centinaia di commenti. Qualcuno l’ha messa in guardia: “Gli uomini, al, hanno la moglie a casa che ha lasciato la lista delle cose da comprare”.