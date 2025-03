Thomas Tuchel fa un’impressione positiva sull’ex boss dell’Inghilterra Hoddle

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 12:53:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L’exGlenncrede cheabbia il nous tattico di spingere i tre leoni oltre la linea e infine vincere un po ‘di argenteria.ha supervisionato le sue prime due partite in carica per questa pausa internazionale e, sebbene non abbia prodotto un enorme aumento dei livelli di prestazione, l’Inghilterra ha registrato vittorie semplici sull’Albania e sulla Lettonia.Tre goal e tre punti per il #Threelions Un solido inizio per il nostro @Fifaworldcup campagna di qualificazione sotto. pic.twitter.com/yqgohlnzfr– Inghilterra (@england) 24 marzo 2025Il tedesco ha promesso una maggiore intensità e aggressività da parte della sua squadra eè fiducioso che arriverà mentre l’Inghilterra cresce verso le finali della Coppa del Mondo della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dove tenteranno di rivendicare il loro primo trofeo dal 1966.