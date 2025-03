Thiago Motta riparte subito | panchina in Serie A

Leggi su Sportface.it

La crisi della Juventus ha raggiunto il punto di rottura con l’esonero di, un epilogo che fino a pochi giorni fa sembrava tutt’altro che scontato.Le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, culminate in un passivo complessivo di 7-0, hanno alimentato i dubbi già serpeggianti sulla tenuta tecnica e mentale della squadra, e sulle reali capacità dell’allenatore di gestire un momento così delicato. La dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, non ha digerito la mancanza di reazione da parte della squadra e la freddezza mostrata dallo stessonel confronto a Torino. Un faccia a faccia acceso, che ha rivelato divergenze profonde anche sulla visione futura del progetto: mentre Giuntoli ritiene che bastino tre o quattro innesti per rendere la Juve competitiva per lo scudetto,chiedeva molto di più, convinto che la rosa necessitasse di interventi radicali.