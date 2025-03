Serieanews.com - Thiago Motta riparte subito dalla provincia: è perfetto per questa squadra

Un esonero che brucia e un’occasione da non perdere:è pronto a ricominciare. E questo sembra il postoper farlo: èper(Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comCerte scottature non si dimenticano in fretta. E se parliamo dell’esoneroJuventus, forse non si dimenticano proprio. Soprattutto se sei, un allenatore che fino a ieri sembrava destinato a guidare la Signora verso una nuova era.Invece, tutto è finito in una manciata di settimane e la panchina bianconera, che sembrava cucita su misura per lui, si è trasformata in un incubo e poi in un ricordo amaro. Eppure, chi conoscesa che non è tipo da rimanere fermo a leccarsi le ferite.Anzi, è uno che si rialza in fretta, magari con qualche cicatrice in più, ma con il solito sguardo determinato.