Calciomercato.it - Thiago Motta l’erede designato: “In pole per la panchina di Serie A”

Leggi su Calciomercato.it

L’ex tecnico della Juventus potrebbe ripartire subito da unaimportante. Notizia a sorpresa sul suo futuroè un allenatore ambizioso, come tale cercherà di ripartire subito anche per mettersi alle spalle, lui spera definitivamente la fallimentare esperienza sulladella Juventus. Che rischia di essere anche una macchia per la sua carriera, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi. Sicuramente dovrà scegliere bene da quale squadra e ambiente ripartire.: “È inper la” (LaPresse) – Calciomercato.itIl totoperè già partito. I bookmakers quotano anche il Milan tra le possibili destinazioni dell’italo-brasiliano, che a Torino ha confermato di avere grossi limiti dal punto di vista gestionale e comunicativo. Nonché un ego eccessivo che lo ha portato a scontrarsi con mezzo spogliatoio e con la dirigenza, Giuntoli su tutti.