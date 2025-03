Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, clima surreale alla Continassa negli ultimi allenamenti! Ecco cosa è successo la scorsa settimana

di RedazioneNews24la: tutti i retroscenaTuttosport oggi in edicola ha svelato alcuni retroscena riguardanti gli ultimi giorni in bianconero di Thiago Motta, prima che la dirigenza della Juve optasse per il suo esonero e per l'arrivo di Tudor. Stando a quanto riportato dal quotidiano il rapporto di Motta con la squadra era arrivato sotto il minimo sindacale: Motta si era limitato a osservare, evitando dialoghi diretti, discorsi e confronti dialettici con chi correva sul campo. Un clima quasi surreale in casa bianconera.