The Witcher 4 non uscirà prima del 2027, rivela CD Projekt RED

L’attesa per The4 sarà più lunga del previsto. CDRED ha recentemente confermato che il gioco non arriveràdel, smentendo di conseguenza le speranze di un lancio entro il 2026. L’informazione è emersa durante l’ultima conferenza finanziaria del team polacco, dove gli sviluppatori hanno chiarito che il titolo non sarà rilasciato nel periodo previsto per il primo traguardo del loro programma di incentivi, che termina il 31 dicembre 2026.Come riportato da PC Gamer, la notizia non arriva del tutto inaspettata. Sebbene il quarto capitolo di Thesia entrato in fase di piena produzione nel novembre 2024 e abbia ricevuto un primo trailer ufficiale durante i The Game Awards, il team di sviluppo ha più volte sottolineato la necessità di un approccio più cauto rispetto al passato.