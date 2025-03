Game-experience.it - The Witcher 4 e Cyberpunk 2, CD Projekt condivide delle novità sullo sviluppo

CDRED sta accelerando lodi The4, ufficialmente annunciato ai The Game Awards con un trailer di grande impatto. L’azienda polacca ha rivelato che il progetto conta attualmente su 411 sviluppatori, un dato che sottolinea l’impegno nel creare un titolo all’altezzaaspettative. Il gioco, che segna l’inizio di una nuova trilogia, verrà sviluppato in Unreal Engine 5, abbandonando il vecchio REDengine per garantire maggiore efficienza e qualità tecnica. Nonostante la massiccia forza lavoro, il lancio non è imminente e potrebbe richiedere ancora diversi anni.Parallelamente, CDRED ha rivelato che sta lavorando anche al sequel di2077, attualmente noto con il nome in codice Orion. Anche se ancora in una fase embrionale, il team dedicato al progetto è cresciuto fino a 84 sviluppatori, con un aumento di 20 sviluppatori negli ultimi quattro mesi.