The White Lotus 3 e l'episodio 6 dal punto di vista di Tim Ratliff, un uomo che sprofonda sempre più all'inferno

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene molti dettagli sulla trama dell'6 di The3-Timothysta passando un brutto momento. Il finanziere di Durham, interpretato da Jason Isaacs, ha recentemente scoperto di essere rimasto coinvolto in un caso scandaloso di riciclaggio di denaro che porterà alla confisca di tutti i suoi beni e alla fine della sua vita da privilegiato. Dopo aver trascorso la maggior parte della terza stagione di Thestressato e silenzioso, la notizia finale lo spinge all'abuso di tranquillanti mai usati, fino a sviluppare rapidamente una dipendenza e a tendenze suicide. Quella che doveva essere una rilassante fuga con la sua famiglia in Thailandia (un luogo più panoramico dove correre sul tapis roulant), si è rapidamente trasformata in un incubo.