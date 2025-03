Nerdpool.it - The Walking Dead è finito, ma la serie deve ancora rispondere a una domanda scottante

Theè sempre stato lodato per la fantastica scrittura dei personaggi e per i temi complessi. Il fumetto è durato più di cento numeri e ha quasi chiuso ogni singola questione in sospeso nella storia, ma c’èunaa cui i fan chiedono di sapere la risposta.Molto poco viene mostrato del mondo di Theprima dell’apocalisse zombie, poiché il personaggio principale attraverso cui i lettori vedono la storia, Rick Grimes, era in coma durante la fine del mondo. Si risveglia solo mesi dopo che l’apocalisse è già avvenuta e gli zombie hanno preso il sopravvento.Questo è stato un ottimo espediente narrativo per far entrare i lettori in un mondo già devastato dagli zombie senza farli assistere alla caduta iniziale. Ma c’è un dettaglio persistente in The#1 di Robert Kirkman e Tony Moore che non è mai stato risolto, ed è la questione di chi ha sparato a Rick Grimes.