Quotidiano.net - 'The Studio': la satira su Hollywood firmata da Seth Rogen

"Se la Warner Bros. riesce a fare un fottuto miliardo di dollari con le tette di plastica di una bambola senza figa, dovremmo essere in grado di fare due miliardi di dollari con il marchio storico di Kool-Aid". È la “raffinata” riflessione del Ceo dei Continentals (uno scatenato Bryan Cranston) su 'Barbie' di Greta Gerwig quella che si può ascoltare nel primo episodio di 'The'. La serie creata da– anche protagonista e regista - insieme a Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez per Apple TV+. Dieci episodi dal 26 marzo sulla piattaforma che vedononei panni di Matt Remick, il neo-nominato capo deglis chiamato a salvare la società in difficoltà in un settore attraversato da cambiamenti socio-economici in un momento di grande crisi. Matt è un vero cinefilo, un'appassionato sostenitore della settima arte che ama la pellicola e conosce a menadito la storia del cinema.