Quotidiano.net - 'The Residence': cena (di Stato) con delitto alla Casa Bianca

Unadiorganizzata per mesi per distendere la tensione tra Stati Uniti e Australia, svariate liste invitati viste e riviste, i segnaposto personalizzati, le composizioni floreali, il menù, la sicurezza da organizzare. E poi una semplice frase che manda tutto all'aria mentre gli ospiti ignari ascoltano Kylie Minogue cantare e si lamentano delle porzioni di cibo troppo piccole. “C’èun incidente”. Dove incidente sta per il presunto suicidio di A.B. Wynter (Giancarlo Esposito), il capo del personale domestico e delle operazioni della. L'uomo che della dimora ufficiale dei presidenti a stelle e strisce conosce ogni minimo dettaglio e ne custodisce discretamente i segreti. Quando sulla sarriva Cordelia Cupp (Uzo Aduba), eccentrica detective celebre per aver risolto casi intricati e all'apparenza impossibili da decifrare, decreta che quello che tutti intorno a lei vogliono far passare per un atto volontario è un omicidio.