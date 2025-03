The Residence | 8 indizi sull’identità dell’assassino di AB Wynter

Leggi su Cinefilos.it

The: 8di ABAttenzione: SPOILER su TheLa rivelazione finaledi ABin The(la recensione qui) può sembrare sorprendente, ma sono stati disseminato moltinel corso della serie Netflix. Ispirato a The: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower, la miniserie di Netflix ha una tipica impostazione narrativa che inizia con la morte inspiegabile di un personaggio principale. In questa occasione, questo personaggio si rivela essere ABdi Giancarlo Esposito, il capo usciere della Casa Bianca.Dopo che il suo cadavere viene misteriosamente scoperto nella sala giochi della Casa Bianca, Cordelia Cupp, considerata la più grande detective del mondo, viene coinvolta nell’indagine.