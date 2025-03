Movieplayer.it - The Last Of Us 2, Pedro Pascal: "Tra Joel ed Ellie ci sarà una dolorosa distanza"

Leggi su Movieplayer.it

ha anticipato qualche dettaglio riguardante la situazione diednegli episodi della stagione 2 di TheOf Us.ha parlato della situazione diednella stagione 2 della serie TheOf Us, spiegando come la situazione dei due personaggi è cambiata durante i cinque anni trascorsi dalla fine del primo capitolo della storia. Lo show tratto dal popolare videogioco ritornerà sugli schermi, in Italia di Sky e NOW, dal 14 aprile. Le anticipazioni suedDurante una conferenza stampa.ha parlato del primo giorno delle riprese della seconda stagione di Theof Us con Bella Ramsey. L'interprete diha spiegato: "Penso che Craig Mazin e Neil Druckmann .