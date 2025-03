Uominiedonnenews.it - The Family 2, Anticipazioni Puntate dal 31 Marzo al 4 Aprile 2025: Hulya Fa Arrestare Leyla!

The2,dal 31al 4: i Soykan continuano ad essere sotto processo esceglie un capro espiatorio, facendo. Aslan cerca di aiutarla!Thefa il suo grande ritorno su Canale 5 con la sua seconda stagione. Al centro dell’attenzione ci sono sempre i Soykan ma, nel corso delledal 31al 4, a sorprendere i telespettatori sarà l’ennesima mossa crudele di. Quest’ultima cercherà infatti un capro espiatorio per salvare la famiglia e, non essendo riuscita ad incastrare Devin, farà ricadere la colpa su. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.The2: dove eravamo rimasti?Aslan racconta in una conferenza stampa che il suo matrimonio con Devin sta andando bene come al solito, ma in realtà sta mentendo.