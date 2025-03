Amica.it - The Art Issue 2025: voce alla giuria

Leggi su Amica.it

Quella tra arte e moda e? una relazione consolidata, con un confine sempre piu? permeabile. Ma come si influenzano, oggi, l’una con l’altra? Che cosa, delle nuove generazioni di artist*, colpisce gli addetti ai lavori? Due quesiti per il comitato scientifico di Amica – The Art. Michele Bonuomo, Direttore di ArteQual e? l’ultima frontiera tra arte e moda?Non ci sono frontiere. L’arte ha sempre offerto stimolimoda. Basti pensare ai rapporti tra avanguardie e couturier, fino ai contemporanei come il performer/designer Leigh Bowery. Oggi c’è uno scambio. La moda raccoglie istanze comportamentali oltre che formali. C’è una dimensione partecipativa.Che cosa cercate in un talento emergente?Cerco che cosa c’è di vero in un’opera, l’autenticità con i suoi sottoinsiemi: forte consapevolezza del tempo e durata che non si esaurisca in un gesto.