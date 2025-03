Terzo settore interventi per l’Ucraina | nuovo bando Aics da 21 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Il governo italiano, tramite l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo () di Kiev, lancia unda 21diper fornireumanitari di emergenza alla popolazione ucraina maggiormente colpita dal conflitto, realizzati dalle organizzazioni della società civile attive nel Paese. “Questa iniziativa conferma l’impegno concreto dell’Italia per: non solo assistenza d’emergenza, ma un sostegno strategico che rafforza istituzioni locali e comunità. Coinvolgere la società civile, tra cui tantissime eccellenze italiane, significa garantire un aiuto rapido, mirato ed efficace nel lungo periodo. L’Italia è al fianco delcon azioni concrete, basate sulla conoscenza del territorio e sul dialogo con chi lo vive ogni giorno”, ha affermato l’ambasciatore d’Italia in Ucraina, Carlo Formosa.