Terza Categoria Il Real Sassoferrato vola a -2 dalla vetta | il racconto della 23^ giornata

Ilbatte anche il Maiolati Pianello ed approfitta del pareggio tra Albacina e Apiro per andare a -2, la Valle Del Giano espugna la Cameratese, il derby di Jesi finisce in parità, l’Atletico schianta la Junior Jesina, la Serrante rimonta il Polverigi e la Junior Osimana all’inglese sul Fabriano; punto sul girone E dopo il turno di riposo dell’AC AppignanoVALLESINA, 25 marzo 2025 – Tutto ancora aperto, tutto ancora da decidere dopo la ventitreesimadel campionato di. La lotta al titolo e la corsa ai playoff sono infatti equilibrate come mai prima d’ora, per un rush finale che si preannuncia mozzafiato su tutti i fronti più caldi. Questo grazie ai verdetti dei dei due big match di: Albacina-Urbanitas Apiro e Maiolati Pianello-