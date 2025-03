Dayitalianews.com - Terribile incidente a Massarosa, muore un 88enne

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia sulla strada poco dopo le 20 in via di Montramito, dove un violento scontro tra due auto è costato la vita a D. Puccetti., 87 anni, figura molto conosciuta aper il suo ruolo di presidente del comitato di frazione di Massaciuccoli.L’anziano era al volante della sua Fiat Panda e si stava per immettere nella piazzola del distributore di metano, quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri – un’Audi guidata da un 25enne lo ha colpito in pieno.L’impatto devastante ha lasciato segni evidenti: la vettura del giovane è risultata semidistrutta, mentre la Fiat Panda è stata ridotta a un cumulo di lamiere. Per Puccetti purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.A bordo della Fiat Panda viaggiava anche un amico di 77 anni, anch’egli di, con cui Puccetti sembrava rientrare da una battuta di pesca.