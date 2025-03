Thesocialpost.it - Terremoto al largo della Nuova Zelanda: scossa di magnitudo 6.7 scuote la costa sudoccidentale

Nessun allarme tsunami e al momento nessun danno segnalato dopo una fortediregistrata oggi alle 12:43 ora locale (le 2:43 in Italia) al. L’evento sismico è stato rilevato inizialmente con una7.0, poi corretta a 6.7, con ipocentro a meno di 20 chilometri di profondità e epicentro in mare, a circa 150 chilometri dalla.A confermare i dati sono stati sia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano che il servizio geologico statunitense (Usgs). Nonostante la potenza del sisma, non è stato emesso alcun allarme tsunami, come confermato anche dal Pacific Tsunami Warning Center, che ha escluso rischi sulla base delle informazioni disponibili.Sulla terraferma, laè stata percepita distintamente.