Sport.quotidiano.net - Ternana, adesso servono i tre punti a Lucca. Loiacono si ferma, Cicerelli da valutare

Oltre ogni ostacolo e oltre i numeri. Per giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto a Chiavari all’ultima giornata, le Fere potrebbero essere obbligate a fare bottino pieno in ognuna delle quattro gare che lo precedono. La prima si giocherà domenica prossima a(ore 15). E’ da rilevare che salta di nuovo la contemporaneità, in quanto la Virtus Entella sfiderà in casa la Torres il giorno successivo (ore 20.30). A seguire, lariceverà il Carpi, farà visita al Milan Futuro, poi avrà la Pianese al "Liberati". La capolista ligure, giunta al 27esimo turno di imbattibilità, sarà attesa dalla trasferta di Campobasso, dalla partita casalinga con l’Arezzo e da quella sul campo del Pineto. In merito alle quattro lunghezze di distacco dalla vetta i rossoverdi pagano ovviamente la penalizzazione, ma anche il minor bottino realizzato nelle 14 gare successive allo scontro diretto dell’andata, vedi i pur notevoli 30(pesano ovviamente le sconfitte di Pineto e Campobasso) contro i 36 della squadra di Gallo.