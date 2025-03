Ilgiorno.it - Tentato omicidio, aggressioni e rapine: in manette ragazzi italiani e nordafricani

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 25 marzo 2025 - Arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine in materia di criminalità giovanile La Polizia di Stato di Brescia sta eseguendo diverse misure cautelari in carcere oltre a perquisizioni, chieste dalla Procura della Repubblica, nell'ambito di un'indagine in materia di criminalità giovanile nel corso della quale sono state ricostruite diverse diversecommesse da giovani, di età compresa tra i 20 e 25 anni. I reati, contestati nell’inchiesta, sono, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza private, danneggiamento e in materia di armi. Il precedente Un paio di settimane fa 10 giovani stranieri sono stati fermati o arrestati peraggravate dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato seiritenuti responsabili di una rapina la sera del 28 febbraio ai danni di un italiano trentacinquenne all'uscita della fermata Cimiano della linea verde del metrò.