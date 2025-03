Ilrestodelcarlino.it - Tenta la truffa del resto con un cioccolatino da 1 euro: denunciato 40enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabriano (Ancona), 25 marzo 2025 – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hannoperaggravata unrumeno, responsabile del raggiro effettuato ai danni del titolare di un bar del centro con il “trucco del”. L’uomo infatti aveva acquistato unda un, pagandolo con una banconota da 50. Ma un rapido gesto delle mani aveva fatto sparire la banconota, pretendendo ugualmente il. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza però lo hanno incastrato, permettendo ai militari di ricostruire l’intera dinamica dei fatti. I carabinieri sono così entrati in azione effettuando un primo controllo del veicolo dell’uomo, che era in auto con una donna anche lei sulla quarantina e della stessa nazionalità, ritrovando così in una borsa contenuta nel bagagliaio ben 990in contanti, per la maggior parte in banconote di piccolo taglio.