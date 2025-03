Tennis, Berrettini batte Bergs ed è negli ottavi a Miami

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) – Notte importante per Matteoin quel di. Ilta romano supera infatti per 6-4 6-4 il belga Zizou, giustiziere un po’ a sorpresa nel turno precedente del russo Andrey Rublev.rispetta il pronostico della viglia, ma lo fa a fronte della pressione del favorito alle prese con una serie di ‘prime volte’ per lui importanti. Il successo vale infatti ala prima voltadi finale del torneo di. Ma non solo.torna aglidi finale di un Masters 1000 per la prima volta dopo 2 anni, quando lo fece a Monte Carlo 2023. E, più nel dettaglio, Matteo non centrava glidi finale di ‘un 1000’ sul cemento da Indian Wells 2022. L'articoloed èproviene da Ildenaro.