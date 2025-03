Ilrestodelcarlino.it - Temporali intensi e rischio piene, doppia allerta meteo in Emilia Romagna

Bologna, 25 marzo 2025 –di nuovo nella morsa del maltempo: emessa una nuovagialla per il pomeriggio di oggi, marted’ 25 marzo, per, e una seconda, sempre di colore giallo, per domani, mercoledì 26 marzo. Come annunciato da Regione e Arpae dunque, dopo una breve tregua seguita agli eventi estremi degli ultimi giorni, siamo di nuovo alle prese con il maltempo. Le forti piogge riguarderanno soprattutto l'Appennino romagnolo e la pianurana, mentre la criticità idraulica persiste nel settore centrale a causa delledi fiumi e corsi d’acqua. Dopo giorni di eventirologici estremi, la regione si prepara ad affrontare un'altra giornata di potenziali disagi. E mercoledì si replica. L’di martedì 25 marzo in dettaglio Per la seconda parte della giornata di oggi, martedì 25 marzo, sono previsti rovesci anche temporaleschi sparsi, con particolaretà sull'Appennino romagnolo, tra Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e nella pianurana: in particolare quella bolognese e modenese.