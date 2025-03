Bergamonews.it - Tempo in graduale miglioramento: attenzione solo a possibili rovesci

Leggi su Bergamonews.it

La vasta area di bassa pressione che si estende su gran parte del Mediterraneo Occidentale tende gradualmente ad assorbirsi e spostarsi verso levante causando un lento madelle condizioni di instabilità che hanno caratterizzato il fine settimana.più soleggiato a partire dalla metà della settimana con valori in rialzo ma in media stagionale.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 25 marzo 2025Previsto: Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori ad esclusione di nuvolosità più compatta su Mantovano e Gardesano; durante le ore centrali della giornata aumento della nuvolosità cumuliforme sui settori Alpini e Prealpini contà dio brevirali su Orobie, Valli Bresciane, Valle Camonica e Gardesano in estensione anche alle alte pianure adiacenti.