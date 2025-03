Quotidiano.net - Telemarketing selvaggio. I pm di Roma indagano sulle telefonate mute. Ipotesi: reato di molestia

In tema dimoleste la Procura della Repubblica diha aperto una inchiesta, affidata ai Pm Silvia Santucci e Fabio Santoni, a seguito di formale denuncia presentata dal Codacons. L’associazione dei consumatori aveva infatti depositato un esposto alla magistratura capitolina dove si riportavano numerosi casi diricevute in un breve arco di tempo sul numero di utenza mobile del suo presidente, Carlo Rienzi (convocato dalla stessa Procura il prossimo 3 aprile). Rispondendo a tali chiamate provenienti da numeri di cellulare, la comunicazione veniva avviata ma dall’altro capo del telefono non perveniva alcuna voce o suono, lasciando così il destinatario di taliin inutile attesa. Un fenomeno che da tempo coinvolge milioni di italiani, che ogni giorno ricevono chiamate da numeri sconosciuti, non ricevendo risposta una volta avviato il collegamento.