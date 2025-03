Chiccheinformatiche.com - Telefonata che dice “il tuo curriculum è stato approvato”, attenzione alla truffa

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi tempi, si sta diffondendo una nuovatelefonica che prende di mira chi èricerca di lavoro. Itori contattano le vittime affermando che il loro, inducendole a fornire dati personali o a effettuare pagamenti. Ecco come riconoscere e proteggersi da questa frode.?Il tuo: come funziona laLainizia con una chiamata da un numero sconosciuto con prefisso italiano (+39). Una voce registrata informa: “Salve, abbiamo ricevuto il tuo”. Successivamente, invita a proseguire la conversazione su WhatsApp per ottenere ulteriori dettagli sull’offerta di lavoro. Una volta su WhatsApp, itori si fingono rappresentanti di aziende o agenzie, proponendo opportunità lavorative allettanti. In alcuni casi, chiedono di svolgere semplici attività online, come mettere “mi piace” a post o guardare video, promettendo compensi immediati.