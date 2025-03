Tvplay.it - Tegola in Serie A, crociato ko per un Big: la sua stagione è finita

Un’altra lesione al legamentopriva laA di uno dei suoi protagonisti in vista dell’ultima (e decisiva) parte diE’ stata un’annata terribile, quella che si sta per concludere, per quanto riguarda la gravità di alcuni infortuni che hanno costretto coloro che li hanno subiti a interrompere anticipatamente lainA,ko per un Big: la sua– Tvplay.it (Foto LaPresse, repertorio)Lesione al legamentodel ginocchio, questa la diagnosi che ha decretato la conclusione con mesi di anticipo delladi Gleison Bremer, Duvan Zapata, Juan Cabal, Pietro Pellegri, Alessandro Circati, Abdou Harroui, Michael Svoboda, Filip Marchinwski, Saba Sazonov e Nicolas Haas. Hanno subito lo stesso infortunio, la scorsa estate, anche Alessandro Florenzi e Gianluca Scamacca.