Bergamonews.it - “Tecnologia e umanizzazione, ricerca e cura sono il futuro della medicina riabilitativa”

, concepita non solo come guarigione fisica, ma anche benessere psicologico e reintegrazione nel contesto familiare, sociale, professionale: questo lo scenario tracciato oggi sul, nel corso del convegno scientifico ‘Riabilitare oggi., nuove competenze e tradizione in un sistema complesso con la persona al centro‘.Organizzato in occasione del suo centenario dall’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme (Bergamo), polo specializzato nel camporiabilitazione neurologica, ortopedica, cardiologica e respiratoria, ha riunito i massimi esperti nelle diverse specialità mediche per confronto sulle nuove sfide e sulle aspettative realiriabilitazione moderna, in relazione alla centralitàpersona, considerando le profonde trasformazioni legate alla diffusione di robotica e intelligenza artificiale, oltre allo sviluppo delle competenze specialistiche.