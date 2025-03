Lanazione.it - Teatro: va in scena la scuola fragile. “Riflettiamo sugli insuccessi”

Firenze, 25 marzo 2025 – Lasale sul palco per mettere in luce soprattutto le fragilità dei giovani, e non solo. In una società che spinge verso una sfrenata ricerca della performance e del buon risultato a tutti i costi, l’Itt Marco Polo invita a fermarsi ed a riflettere sull’errore e il fallimento. L’appuntamento è per sabato 29 marzo alle 21 alCantiere Florida (via Pisana 111R) nell’ambito di Materia Prima Festival, curato da Murmuris col sostegno e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. “Chiedimi se sono infelice. Talk interattivo in difesa di una” il titolo della serata, una riflessione condotta da Ludovico Arte, dirigente dell’Itt Marco Polo, che coinvolgerà docenti, studenti e pubblico partendo dalla convinzione che anche i momenti di difficoltà siano occasioni di crescita e di cambiamento.