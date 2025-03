Unlimitednews.it - Tax Free Shopping, Italia prima destinazione in Europa nel 2024

MILANO (ITALPRESS) – Ilha consolidato il posizionamento dell’come una delle mete dipreferite dai turisti di tutto il mondo, lain. La spesa Taxdei visitatori extra-UE nel nostro Paese si mantiene in crescita: +15%, che diventa +20% se si considera l’impatto della nuova soglia minima di spesa ridotta a 70 euro per volontà del Ministero del Turismo. A trainare questi risultati è stato un mix di nazionalità, con in testa i turisti statunitensi, seguiti dai cinesi e dagli arabi. È quanto emerge dai dati presentati a Milano da GlobalBlue in occasione di “Trend&Insight 2025”, giunto alla seconda edizione. Nel corso dell’evento è stata rivelata parte del report esclusivo “Travelers’ Retail Market in Italy”, commissionato da Global Blue a Deloitte.