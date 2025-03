Abruzzo24ore.tv - Tasse, la Frase Shock: "Hanno chinato la testa di fronte alla prepotenza di Marsilio"

L'Aquila - M5S denuncia: riduzione IRPEF minima per redditi bassi, aumenti significativi per il ceto medio;accusato di ingannare gli abruzzesi. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha recentemente annunciato una riduzione dell'aliquota IRPEF per i redditi fino a 28.000 euro, passando dall'1,73% all'1,63%. Tuttavia, questa riduzione si traduce in un risparmio di circa 1 euro al mese, ovvero 12 euro all'anno, una cifra che molti considerano irrisoria. ?Rete8 Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha duramente criticato questa manovra, definendola un "grande bluff". Secondo il consigliere regionale Francesco Taglieri, mentre il risparmio per i redditi più bassi è minimo, gli aumenti colpiranno significativamente i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, interessando categorie come insegnanti, infermieri, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco e altre forze dell'ordine.