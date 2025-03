Reggiotoday.it - Tari acconto 2025, avvisi in arrivo per i contribuenti: le scadenze

Leggi su Reggiotoday.it

Per i cittadini di Reggio Calabria sono in fase di recapito glirelativi all’. E' quanto comunica sul proprio sito Hermes servizi metropolitani.Da quest’anno l’importo è suddiviso in quattro rate: la prima scadenza è fissata per il 31 marzo prossimo, la seconda per il.