Taremi torna titolare e segna | gol da protagonista col suo Iran!

Mehdipartein-Uzbekistan ripagando il suo CT: nel secondo tempo arriva un gol meraviglioso da parte dell’attaccante dell’Inter.– L’scende in campo per la gara di Qualificazione ai Mondiali contro l’Uzbekistan: tra i protagonisti c’è anche l’interista Mehdi. L’attaccante, tenuto a riposo per la prima gara della sosta Nazionali, è stato rilanciatodal CT Amir Ghalonei. Proprio ieri l’allenatore si è pronunciato sulle condizioni del nerazzurro, facendo presente di alcuni problemi. La fiducia datagli dal tecnico quest’oggi, però, sembra aver portato immediatamente i suoi frutti, visto cheè andato in gol., che gol in-Uzbekistan!IN GOL – Mentre l’era sotto di un gol, messo a segno dall’Uzbekistan al 16?.si è messo in mostra con una spettacolare realizzazione.