Internews24.com - Taremi dopo la qualificazione aritmetica ai Mondiali dell’Iran: «Non avremmo dovuto subire quei gol, ma sono cose che succedono. Grazie all’energia dei tifosi»

di Redazione, l’attaccante dell’Inter trascina l’Iran aidel 2026: le dichiarazioni post matchL’attaccante dell’Inter Mehdisi è rivelato decisivo nellaaidel 2026,a una straordinaria prestazione contro l’Uzbekistan, terminata con un pareggio 2-2. Il centravanti nerazzurro ha segnato entrambi i gol per la sua squadra, contribuendo notevolmente alla conquista del pass per il torneo che si svolgerà tra un anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DISULLA PARTITA: «Prima di tutto, sapevamo già che sarebbe stata una partita molto difficile, anche perché l’Uzbekistan è una squadra che è migliorata molto negli ultimi anni, con giocatori fisicamente forti. Sapevamo checontrollare il gioco e sfruttare le occasioni, ma purtroppo abbiamo subito un gol a causa di un errore, nonostante la partita fosse nelle nostre mani.