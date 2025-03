Inter-news.it - Taremi dopo la doppietta in nazionale: «Una speranza con l’Inter!»

Mehdioggi ha segnato la sua primain stagione e lo ha fatto con l’Iran. Il calciatore alla fine della partita ha espresso una, le parole da Hatam Shiralizadeh su X.PARTITA – Mehdisi è preso una piccola rivincita oggi. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, ha disputato la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Con il suo Iran ha affrontato l’Uzbekistan e la gara non è andata come da aspettative. Gli avversari sono passati in vantaggio due volte consecutive e hanno rischiato il colpaccio., ladel finale di stagione con– Prima al minuto 52, poi all’83’ Mehdiha fatto due gol ed è risultato decisivo per l’accesso matematico ai prossimi Mondiali. L’attaccante deltra l’altro ha tirato fuori una perla clamorosa al volo di destro dai 19 metri, bucando il portiere avversario sotto la traversa.