Taremi ci prende gusto con l’Iran | doppietta decisiva all’Uzbekistan!

Prestazione da assoluto protagonista di Mehdiin Iran-Uzbekistan: l’attaccante dell’Inter sigla unache decide il risultato finale della gara di Qualificazione ai Mondiali.CHE RITORNO! – Dopo la vittoria contro gli Emirati Arabi Uniti,torna in campo in questa sosta Nazionali per sfidare l’Uzbekistan. Il match, valido per la Qualificazione ai Mondiali del 2026, vede protagonista Mehdiche, al contrario dello scorso giovedì, scende in campo dal primo minuto. Completamente a riposo nella prima gara, quest’oggi l’attaccante dell’Inter sfrutta completamente l’opportunitàndosi la scena con ben due gol. Inizialmente in svantaggio, col gol di Xojimat Erkinov al 16?,rialza la testa nel secondo tempo proprio grazie a.Iran-Uzbekistan 2-2: decide tutto– L’attaccante dell’Inter, infatti, va a segno al 52? con un gran bel gol al volo, dal centro dell’area, che lascia inerme il portiere dell’Uzbekistan.