Lidentita.it - Tajani e Salvini spaccano la destra: Meloni riuscirà a tenere buoni i demolitori?

Leggi su Lidentita.it

Leonardo Sciascia, o meglio un suo ben disegnato personaggio, divideva l’umanità in cinque sotto categorie: “uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraqquà”. Il quaquaraqquà è proprio il gradino più basso della scala, il personaggio meno nobile. Per chi ha letto Sciascia è un’offesa forte, durissima. Forse per questo Forza Italia, tramite il portavoce Nevi, prova .la? L'Identità.