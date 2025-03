Juventusnews24.com - Tah Juventus, aumenta la concorrenza per il colpo a parametro zero. Un club è in pole per la sua firma: ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Tah, unè inper la sua: ultime sul futuro del difensore in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusenlaper Jonathan Tah, difensore in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen accostato anche al calciomercato Juve.Il Barcellona, infatti, sarebbe inma non è l’unicointeressato al Nazionale tedesco. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche Liverpool e Tottenham starebbero monitorando la situazione del centrale classe 1996 del Bayer Leverkusen. In, per il momento, rimane ilblaugrana.Leggi sunews24.com