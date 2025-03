Juventusnews24.com - Tacchinardi definisce tatticamente la nuova Juve di Tudor: «Credo che andrà su uno di questi due moduli. C’è un giocatore che può essere rigenerato più di tutti». Le previsioni dell’ex centrocampista

di RedazionentusNews24, exdella, ha disposto sul tavolo la disposizione dei bianconeri conin panchinaAlessio“disegna” lantus di Igor. Ecco come si schiereranno i bianconeri secondo l’exdella Vecchia Signora, che si è espresso a “Maracanà” su TMW Radio.PREFERENZA PER DUE– «che Igorsul 3-5-2 o 3-4-2-1. L’input sarà soprattutto la sua idea di gioco, di un calcio aggressivo, dinamico e verticale, in unache si è inceppata molto a livello tattico ultimamente.su idee chiare. La squadra ha terribilmente bisogno di un allenatore così».VLAHOVIC – «con Vlahovic si può rigenerare? Sarà un Vlahovic trasformato, perché oggi è sotto un treno.che il primo con cui parleràè proprio Vlahovic, perché è quello che serve ora alla