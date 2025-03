Svolta storica in Serie A ufficiale | non era mai successo

Leggi su Sportface.it

C’è un prima e un dopo, un punto didestinato a rimanere negli annali dellaA. Un campionato che, da sempre, ha fatto della tradizione la sua forza, ma che ora si apre ufficialmente a una novità epocale. Stavolta non si parla di una semplice modifica regolamentare, né di un cambiamento tecnico o gestionale. Stavolta, a essere coinvolti direttamente sono i tifosi, gli appassionati, tutti coloro che almeno una volta hanno esclamato la fatidica frase “ma perché non mandano il replay?” davanti allo schermo. Una decisioneche sarà operativa già dal prossimo turno di campionato e che rappresenta una vera.Mai infatti, in quasi un secolo diA, si era arrivati a un passo simile, capace di cambiare il modo in cui la partita viene percepita dal pubblico, tanto sugli spalti quanto da casa.