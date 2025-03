Ilfattoquotidiano.it - Svolta nelle indagini del piccolo Emile Soleil: fermati i nonni e gli zii dalla polizia francese

nel caso di, il bambino di due anni e mezzo scomparso nel 2023 in un villaggio delle Alpi francesi e del quale furono ritrovati dei resti alcuni mesi dopo. Sono state fermate questa mattina all’alba fermate quattro persone: idel bambino e due dei loro figli, zii di, sospettati tutti di aver ucciso il bambino e di averne nascosto il cadavere.Il bambino era scomparso sabato 8 luglio 2023 nelvillaggio dell’Haut-Vernet,Alpi francesi della Provenza, appena arrivato per le vacanze estive daimaterni. Nonostante le ricerche durata diversi giorni, coadiuvate anche da abitanti dei dintorni, del bambino non furono trovate tracce. Per nove mesi l’inchiesta non era arrivata ad alcun risultato concreto, poi a fine marzo del 2024 il ritrovamento da parte di una donna che passeggiava in montagna del cranio e dei denti del bambino, a poco meno di due chilometri dal rifugio.