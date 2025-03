Lettera43.it - Svezia, cosa sta succedendo nei supermercati e perché i cittadini li boicottano

Insi moltiplicano i boicottaggi contro i prodotti statunitensi e i grandi, spinti dall'aumento dei prezzi e dalle tensioni geopolitiche. Due iniziative parallele stanno raccogliendo un crescente sostegno tra i consumatori svedesi: il boicottaggio dei marchi americani e la protesta contro le principali catene di distribuzione alimentare. Il boicottaggio dei prodotti statunitensi, in particolare, ha preso piede in risposta alle recenti politiche della nuova amministrazione di Donald Trump, tra cui il crescente disimpegno nel sostegno all'Ucraina e l'introduzione di dazi sulle importazioni europee.gli svedesii prodotti americaniNegozi in(Getty Images).