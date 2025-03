Inter-news.it - Supercoppa Italiana, sarà ancora Final Four! Resta un’incognita

Confermato il formatanche per la prossima edizione della, invece,un interrogativo che verrà risolto prossimamente.SCELTA E INCOGNITA – Quest’oggi si è svolta l’assemblea della Lega Serie A, che tra i temi si è occupata del format della prossima edizione della. Dall’incontro tra i vertici è emersa la decisione di proseguire sulla linea dellaanche nella stagione 2025/2026. Si ripeterà, dunque, quanto visto negli ultimi due anni, con l’Inter vincitrice nel 2023/2024 eista nel 2024/2025.da definire, invece, il luogo in cui si terrà la prossimadella, finora ospitata dall’Arabia Saudita. Come spiega Calcio e Finanza, il contratto fra la Lega Serie A e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha una valenza di quattro anni.