Supercoppa Italiana a 4 anche nel 2026 | è ufficiale Cosa si attende adesso

di RedazioneLa formula dellanon cambia: competizione a 4nela 4 squadrenel, la formula resterà la stessail prossimo anno. Salvo colpi di scena,l’Inter potrebbe prendere parte alla competizione, ancora in Arabia Saudita dopo la recente vittoria del Milan.LA NOTA – «Le Società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima EA SPORTS FC Supercup. I Club hanno inoltre confermato Deloitte come società di revisione della LeGA.Agli arabi ora spetterà l’ultima parola sulla disponibilità ad accogliere la prossima edizione del torneo. Nel contratto è prevista infatti la possibilità di rinunciare a due delle prossime cinque edizioni. SIMONELLI – «È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società – ha commentato il Presidente di Lega, Ezio Simonelli.