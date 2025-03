Oasport.it - Superbike, l’Italia deve affidarsi a Nicolò Bulega per sperare di vincere un titolo nei motori nel 2025?

ha cominciato come meglio non avrebbe potuto l’edizionedel Mondiale. Tre vittorie in altrettante gare a Phillip Island lo hanno lanciato a punteggio pieno in testa alla classifica iridata delle derivate di serie, davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, nonché agli altri ducatisti Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Scott Redding.Una partenza roboante, il cui eco è stato amplificato dall’avvio accidentato del Campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu (secondo nella Gara del sabato, ma poi fuori dalla zona punti nella Sprint Race e in Gara-2). Considerata l’età dell’emiliano (25 anni), il fatto che ci si trovi davanti a un centauro in palese parabola ascendente (campione Supersport nel 2023 e poi capace di surclassare il blasonato Bautista a parità di moto nel 2024), a cui si aggiunge il prepotente finale della scorsa stagione, è evidente come ci si trovi di fronte a un serio pretendente al