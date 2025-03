Laspunta.it - Sulle tracce del tempo: Il sentiero del Maschio d’Ariano

La salita verso la vetta delè uno dei percorsi più affascinanti dei Castelli Romani. La nostra camminata inizia dal Circolo Ippico del Vivaro e, attraversata la strada provinciale via del Vivaro, dopo la sbarra si gira a sinistra, percorrendo ilCAI 520.Dopo circa 15 minuti di cammino s’incontra un altro bivio e, girando a destra, si prende ilCAI 518 e inizia l’ascesa verso il(quota 891 metri). Il percorso, anche se è in salita, non presenta difficoltà, sino ad arrivare a una curva a destra, da dove inizia un tratto poco più impegnativo. Tenendosi sempre sulla sinistra, si arriva, dopo un tratto in falso piano, a un punto dove un cartello indica ilfinale verso la cima, che si raggiunge dopo circa 15 minuti di cammino.