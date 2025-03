Lanazione.it - “Sulle tavole il prosecco batte il rosso”, la classifica dei vini più venduti nei supermercati in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 marzo 2025 –, Chianti etoscano: questo è il podio deipiùneitoscani. Subito a seguire al quarto posto si piazza il Sangiovese e al quinto il Montepulciano. E questa è solo una piccola anteprima dei dati raccolti ed elaborati dall’Istituto di Ricerca Circana nello studio “Circana pertaly” che, come da tradizione, verrà presentato nella sua interezza nel corso della tavola rotonda “Vino e Gdo: Innovazione, Mercati e Opportunità”, in programma ataly lunedì 7 aprile. LaVediamo in dettaglio che deipiù consumati introviamo il, tra l’altro il vino più acquistato nel nostro Paese, con quasi 50 milioni di litrie una crescita del 4,7%, seguito dai locali Chianti, il secondo vino più venduto anche nel nostro Paese con oltre 16 milioni di litri acquistati nel 2024 e ilToscano, che si aggiudica il terzo posto nellaregionale.