Ilrestodelcarlino.it - Sulle orme di Giuseppe Tucci: "Una mostra senza confini"

Noi della classe 3ª C del Convitto nazionale "Giacomo Leopardi" di Macerata abbiamo visitato una interessanteagli Antichi Forni. Questi ambienti, che in origine erano utilizzati per cuocere il pane, oggi sono usati come spazi espositivi dal comune di Macerata, e hanno ospitato una esposizione per celebrare il maceratese, famoso esploratore, linguista e orientalista. L’iniziativa, organizzata dall’Università di Macerata, celebra i 130 anni dalla nascita die i 40 anni dalla sua scomparsa. Questo insigne personaggio nasce a Macerata il 5 giugno 1894. Fin da giovane si interessa prima alle antichità del Piceno, poi alla cultura orientale ed ha una capacità di apprendere le lingue molto sviluppata. Dopo essersi laureato nel 1919, decide di mettere in campo ciò che aveva studiato; accetta, quindi, un incarico di insegnante di italiano in India nel 1925.